Lazio, Sarri ancora contro le nazionali: “Ho visto solo Kosovo-Andorra e ho detto ‘Cazzo è successo?'” (Di sabato 1 aprile 2023) Maurizio Sarri è tornato a parlare del suo rapporto non certo amichevole con le nazionali e lo ha fatto nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Lazio. Rispondendo a una domanda sulla mancata convocazione di Zaccagni, il tecnico biancoceleste ha detto la sua: “Delle nazionali non mi importa niente, dico solo che così è una follia. Non ho visto nulla, solo dieci minuti di Kosovo-Andorra perchè cambiando canale ho visto tutti e 22 i giocatori in area di rigore e ho pensato ‘Cazzo è successo’? – racconta Sarri nell’ilarità della sala stampa di Formello – Per il resto non mi interessa niente, dico solo che con un calendario così la ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Maurizioè tornato a parlare del suo rapporto non certo amichevole con lee lo ha fatto nella conferenza stampa della vigilia di Monza-. Rispondendo a una domanda sulla mancata convocazione di Zaccagni, il tecnico biancoceleste hala sua: “Dellenon mi importa niente, dicoche così è una follia. Non honulla,dieci minuti diperchè cambiando canale hotutti e 22 i giocatori in area di rigore e ho pensato’? – raccontanell’ilarità della sala stampa di Formello – Per il resto non mi interessa niente, dicoche con un calendario così la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antidisfattista : RT @EuropaCalcio: La #Lazio sta valutando la possibilità di riportare in Italia Lorenzo #Insigne a partire dalla prossima stagione. L’ex ca… - EuropaCalcio : La #Lazio sta valutando la possibilità di riportare in Italia Lorenzo #Insigne a partire dalla prossima stagione. L… - tuttosport : Alla vigilia della trasferta di Monza il tecnico della #Lazio Maurizio #Sarri ha parlato così in conferenza stampa… - sportface2016 : VIDEO - #SerieA #MonzaLazio La conferenza stampa di #Sarri alla vigilia del match - flamanc24 : RT @1900_since: Monza-Lazio,Sarri in conferenza stampa: ” Immobile non è al massimo, valutiamo di fargli fare uno spezzone” -