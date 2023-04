Lazio, deciso il futuro di Milinkovic Savic: la richiesta di Lotito (Di sabato 1 aprile 2023) La Lazio ha preso la sua decisione in merito al futuro con la maglia biancoceleste di Sergej Milinkovic-Savic Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio è da considerare ormai come impossibile. Il calciatore serbo, in scadenza nel 2024 verrà quindi ceduto in estate. Per poter sistemare il bilancio, Claudio Lotito è pronto ad accettare un’offerta da 40 milioni di euro. Vedremo se dall’Italia o dall’estero delle squadre si faranno avanti per strapparlo ai biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Laha preso la sua decisione in merito alcon la maglia biancoceleste di SergejSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il rinnovo di Sergejcon laè da considerare ormai come impossibile. Il calciatore serbo, in scadenza nel 2024 verrà quindi ceduto in estate. Per poter sistemare il bilancio, Claudioè pronto ad accettare un’offerta da 40 milioni di euro. Vedremo se dall’Italia o dall’estero delle squadre si faranno avanti per strapparlo ai biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

