Lavoro, Italia ultima in Europa per tasso di occupazione (60,2%), sorpassata anche dalla Grecia (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto è relativo. Nel 2022 il tasso di occupazione (la quota di chi lavora sul totale della popolazione che ha l’età per farlo) in Italia è cresciuto dal 58,2% al 60.2%. Una buona notizia, anche prescindendo dal fatto che la gran parte dei nuovi lavori sono con contratti precari e autonomi. Vista in prospettiva la situazione del mercato del Lavoro Italiano resta però preoccupante. Come segnala oggi Eurostat, l’istituto di statistica europea, il nostro paese resta lontano dalla media dell’Ue a 27 che è al 69,9%. L’Italia si piazza all’ultimo posto, sorpassata anche dalla Grecia che, con un miglioramento di 3,5 punti percentuali, arriva al 60,7%. L’Italia è diventata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto è relativo. Nel 2022 ildi(la quota di chi lavora sul totale della popolazione che ha l’età per farlo) inè cresciuto dal 58,2% al 60.2%. Una buona notizia,prescindendo dal fatto che la gran parte dei nuovi lavori sono con contratti precari e autonomi. Vista in prospettiva la situazione del mercato delno resta però preoccupante. Come segnala oggi Eurostat, l’istituto di statistica europea, il nostro paese resta lontanomedia dell’Ue a 27 che è al 69,9%. L’si piazza all’ultimo posto,che, con un miglioramento di 3,5 punti percentuali, arriva al 60,7%. L’è diventata ...

