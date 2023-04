Latina / Inchiesta sui certificati medici falsi, chiesto il rinvio a giudizio per 67 persone (Di sabato 1 aprile 2023) Latina – La Procura della Repubblica di Latina ha richiesto il rinvio a giudizio per 67 persone imputate di falso e corruzione, in relazione ad una costola del processo “Certificato Pazzo”. Il pubblico ministero Martina Taglione ha chiesto il processo davanti al giudice per l’udienza preliminare Pierpaolo Bortone, basandosi sulle carte dell’Inchiesta del pm Giuseppe L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di sabato 1 aprile 2023)– La Procura della Repubblica diha riilper 67imputate di falso e corruzione, in relazione ad una costola del processo “Certificato Pazzo”. Il pubblico ministero Martina Taglione hail processo davanti al giudice per l’udienza preliminare Pierpaolo Bortone, basandosi sulle carte dell’del pm Giuseppe L'articolo Temporeale Quotidiano.

