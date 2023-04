Larussa: “Ho sbagliato a non dire che in via Rasella furono uccisi soldati nazisti”. Ma Elly Schlein è irritata (Di sabato 1 aprile 2023) Attaccato da più parti per le frasi su via Rasella, il presidente del Senato, Ignazio Larussa, si scusa: "Ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre, che notorio. Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo" Leggi su firenzepost (Di sabato 1 aprile 2023) Attaccato da più parti per le frasi su via, il presidente del Senato, Ignazio, si scusa: "Hoa non sottolineare che i tedeschiin viafossero, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre, che notorio. Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : ??#FosseArdeatine: @Ignazio_LaRussa: mi scuso con chi sentito offeso, ho sbagliato a non parlare di #nazisti - ultimora_pol : Fosse Ardeatine, Ignazio #LaRussa: 'Mi scuso con chi si è sentito offeso da mie parole. Ho sbagliato a non sottolin… - GramsciAG : RT @PieraBelfanti: #LaRussa ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che f… - aferrarigmail : RT @ultimora_pol: Fosse Ardeatine, Ignazio #LaRussa: 'Mi scuso con chi si è sentito offeso da mie parole. Ho sbagliato a non sottolineare c… - aranciaverde : RT @PieraBelfanti: #LaRussa ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che f… -