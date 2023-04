L' Arsenal risponde al City | 4 - 1 al Leeds Il Brighton di De Zerbi rimonta il Brentford | 3 - 3

(Di sabato 1 aprile 2023) Ilrifila un poker al Liverpool , l'fa lo stesso in casa contro il. Dopo la sosta nazionali, la Premier League riparte con un botta e risposta tra le squadre di Guardiola e Arteta: ...

- leeds 4 - 1 Dopo il successo del City contro il Liverpool, i Gunners hanno bisogno di vincere per blindare il primo posto. Nella prima mezzora all'Emirates Stadium, però, il Leeds - senza ...... il reparto offensivo del Milan ripartirà dalla solita certezza cheal nome di Olivier ...prossime settimane sarà ufficializzato l'accordo tra le parti con l'ex attaccante di Chelsea e...È solo un attimo, il pilotacon un sorriso rassicurante. Abbonati per leggere anche ... Sociedad - Roma 0 - 0 21:00 Union SG - Union Berlino 3 - 0 21:00- Sporting 1 - 1 21:00 ...

Se c’è De Zerbi, c’è spettacolo: basti vedere la prima mezzora del match di oggi, tra due formazioni che si contendono un posto in Conference League. Il Brentford parte bene e al 10’ è avanti con ...Continua a volare l’ Arsenal, che nella 27a giornata di Premier League batte a domicilio il Fulham 3-0. Primo tempo perfetto per i Gunners, che segnano con Gabriel, Martinelli e Odegaard, per poi resi ...