(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Una donna di 37 anni si è lanciata con ildi 8 anni dalla finestra al secondo piano di un palazzo a Celano, in provincia del, questa mattina alle 8.30. I due hanno fatto un volo di quasi quattro metri. La 37enne è morta sul colpo mentre ilè stato trasportato all’ospedale San Salvatore dele poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo sarebbe, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : L'Aquila, si getta dal balcone con figlio: lei muore, grave il bimbo - infoitinterno : L'Aquila, si getta dal balcone con figlio: lei muore, grave il bimbo - Adnkronos : L'Aquila, si getta dal balcone con figlio: lei muore, grave il bimbo . #Adnkronos - News24_it : L'Aquila, si getta dal balcone con figlio: lei muore, grave il bimbo - ledicoladelsud : L’Aquila, si getta dal balcone con figlio: lei muore, grave il bimbo -

La 37enne è morta sul colpo mentre il bimbo è stato trasportato all'ospedale San Salvatore dell'e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. ...Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano con il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di. Secondo le prime ricostruzioni la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a Celano. Sul posto ci sono gli ...A Celano () una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone con in braccio il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, mentre il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore ...