L'Aquila, mamma si getta dal balcone col figlio di 5 anni: morta sul colpo. Il piccolo è grave (Di sabato 1 aprile 2023) Nelle prime ore di sabato mattina, a Celano, in provincia delL'Aquila, una donna di 35 anni si è gettata dal balcone della propria abitazione con il figlio di cinque anni in braccio: la mamma è morta sul colpo, mentre il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti del 118. Sull'episodio si è espresso il sindaco di Celano Settimio Santilli, che conosceva la vittima: "Una tragedia, aveva la stessa età di mia moglie. La conoscevo benissimo, anche i suoi genitori, siamo sconvolti". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

