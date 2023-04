L’appello di SuperSimo | “Noi disabili vogliamo goderci i concerti come tutti”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 1 aprile 2023) L’inclusione passa anche attraverso la musica live. Ma lei, la parola inclusione, la odia terribilmente: “Perché non dovrebbe esserci esclusione!”. Lei è, nome di battaglia che si è scelta per la sua pagina facebook “Sottoilpalcoancheio” che raccoglie una comunità di oltre 19mila followers. Simona Ciappei, pisana, mamma di due bambini, vive da anni in sedia a rotelle per una patologia neurologica. Ma ama visceralmente la musica. “È il mio nutrimento” dice. E ama iche, quando era ‘sana’, seguiva ovunque. “Adesso che sono in sedia a rotelle appena so che uno dei miei cantanti o gruppi preferiti sarà in concerto invece mi sale l’ansia!”. E facendosi portavoce di una intera comunità adesso chiede formalmente un incontro con i principali organizzatori di tour ein Italia (da LiveNation a D’Alessandro e Galli, da ...