L'Amore di Madame, o l'amore ai tempi di Francesca (recensione) (Di sabato 1 aprile 2023) C'è un disco di rottura in ogni carriera di ogni artista, una regola non scritta che trova ragione ne l'amore di Madame. Francesca Calearo è così giovane e già pronta a sfidare la difficile prova del secondo album. Un riquadro rosso, un concept album che è sempre una scelta niente male. l'amore di Madame Partiamo dal titolo scelto: la parola amore non è mai scontata, e pensare che anche quel diavolaccio di Phil Anselmo l'ha cantata in This Love, oppure l'eterno ragazzino Billy Corgan ha proprio un titolo Love nel capolavoro del suo quartetto di Chicago. Va detto che anche Maurizio Cattelan ha chiamato LOVE il dito medio al centro della milanese piazza Affari, anche se in questo caso parliamo dell'acronimo di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità. Però, ...

Madame, il falso vaccino e gli sbagli: "Una diciannovenne commette errori" Sulla questione calda di queste settimane i diritti delle coppie omogenitoriali, Madame va dritta: " Per me siamo liberi di amare chi vogliamo , l'amore si inserisce dove vuole. È più forte di noi. E ... Madame e il potere de 'L'Amore' Un Olimpo di nomi che sono serviti per mettere insieme le storie de 'L'Amore'con una scrittura vivida e tagliente, spesso feroce, in cui Madame gioca con quella che lei definisce 'la perversione ... Madame e il suo album L'Amore: "Le protagoniste Una prostituta, una ninfomane, una donna…