Lady Soumahoro, l'ora della verità: spese pazze con i soldi dei migranti (Di sabato 1 aprile 2023) Ritorna di attualità la vicenda legata alla famiglia di Aboubakar Soumahoro, deputato del Gruppo Misto eletto con l'Alleanza Verdi-Sinistra. Come riferisce Il Giornale si è conclusa l'inchiesta della Procura di Latina e sono stati emessi sei avvisi di garanzia, con il coinvolgimento di tutti i membri della famiglia di Liliane Murekatete, compagna dell'onorevole che si era presentato in Parlamento con gli stivali nel suo primo giorno di lavoro. Oltre alla stessa donna l'avviso riguarda il fratello Michel Rukundo, la madre Marie Therese Mukamitsindo e l'altro figlio, Richard Mutangana, anche lui fondatore della cooperativa Karibù che si occupava della gestione dei migranti. Il quotidiano, consultati alcuni documenti del Tribunale del Riesame, sottolinea come emerga che i fondi ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Ritorna di attualità la vicenda legata alla famiglia di Aboubakar, deputato del Gruppo Misto eletto con l'Alleanza Verdi-Sinistra. Come riferisce Il Giornale si è conclusa l'inchiestaProcura di Latina e sono stati emessi sei avvisi di garanzia, con il coinvolgimento di tutti i membrifamiglia di Liliane Murekatete, compagna dell'onorevole che si era presentato in Parlamento con gli stivali nel suo primo giorno di lavoro. Oltre alla stessa donna l'avviso riguarda il fratello Michel Rukundo, la madre Marie Therese Mukamitsindo e l'altro figlio, Richard Mutangana, anche lui fondatorecooperativa Karibù che si occupavagestione dei. Il quotidiano, consultati alcuni documenti del Tribunale del Riesame, sottolinea come emerga che i fondi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MissEnzuccia : RT @Libero_official: Avvisi di garanzia per la moglie di #Soumahoro e la suocera. Contestato anche lo shopping di lusso da #Ferragamo http… - tempoweb : Lady #Soumahoro, indagini chiuse: ecco come ha speso i soldi dei #migranti #karibu #1aprile #iltempoquotidiano… - maximchd : RT @Libero_official: Avvisi di garanzia per la moglie di #Soumahoro e la suocera. Contestato anche lo shopping di lusso da #Ferragamo http… - AlbertoVPastore : RT @Libero_official: Avvisi di garanzia per la moglie di #Soumahoro e la suocera. Contestato anche lo shopping di lusso da #Ferragamo http… - nemo0703 : RT @Libero_official: Avvisi di garanzia per la moglie di #Soumahoro e la suocera. Contestato anche lo shopping di lusso da #Ferragamo http… -