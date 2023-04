L’addio di De Sciglio sblocca un colpaccio | la Juve punta un baby campione

(Di sabato 1 aprile 2023) Mattia Desa di avere vita breve a Torino, per questo motivo lantus sta già mettendo le mani sui campioni del futuro. In tanti anni dintus ormai sembra prossimo a dover dire addio ai colori bianconeri Mattia De. Il ragazzo è sempre stato un pupillo di Massimiliano Allegri, con il tecnico dei bianconeri che hato moltissimo su di lui, ma alla fine non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto. Mattia De(Fonte: LaPresse)Il caso legato al bilancio, che lo vedrebbe coinvolto come una possibile fonte della magistratura, lo ha portato a incrinare ancora di più il suo rapporto con la tifoseria. Ecco perché il ragazzo è stato messo sul mercato e con tutta probabilità rischia di essere ceduto. Deverrebbe lasciato libero di cercare ...

Il suoapre le porte a un nuovo ciclo sulla fascia destra, ...'ex Gremio si sta imponendo come uno dei prospetti più ... poiché anche Denon fornisce garanzie in quella posizione. Il ...... Gatti, Bremer e Danilo nel reparto arretrato, De, ... Lazio " Roma (ore 18, DAZN)'altro big match della domenica è quello ... mentre Sarri ha dovuto direalla Conference. Derby ancor più ......solo risultato disponibile per la Juventus per non dare... dopo il flop e'uscita di scena dai gironi di Champions. ... Cercherò di gestire lui e Dedurante la partita, ma non ho deciso ...