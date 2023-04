La viceministra Marlène Schiappa sulla copertina di Playboy: è bufera in Francia (Di sabato 1 aprile 2023) Uscirà il prossimo 8 aprile il numero della rivista Playboy che vede in copertina la viceministra Marlène Schiappa. Polemiche dentro e fuori l'esecutivo Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Uscirà il prossimo 8 aprile il numero della rivistache vede inla. Polemiche dentro e fuori l'esecutivo

Viceministra in copertina su Playboy, polemiche in Francia Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove compare in una foto di copertina e in una lunghissima intervista - con altre immagini - nelle pagine ... Dodici pagine in cui parla delle violenze contro le donne e all'interno delle famiglie, di economia solidale, ecologia e riscaldamento climatico: 'Marlène Schiappa - dicono ancora dal suo entourage - difendo le donne ovunque, con buona pace dei retrogradi'