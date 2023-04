La storia della tatuatrice Apo Whang-Od, a 106 anni sulla cover di Vogue Filippine (Di sabato 1 aprile 2023) Arrivano da tutto il mondo al suo remoto villaggio della provincia di Kalinga per farsi tatuare da lei, antica mambabatok e custode di storie e segreti. sulla sua pelle ci sono incise malattie, successi, vecchi amanti, coraggio e bellezza Leggi su vanityfair (Di sabato 1 aprile 2023) Arrivano da tutto il mondo al suo remoto villaggioprovincia di Kalinga per farsi tatuare da lei, antica mambabatok e custode di storie e segreti.sua pelle ci sono incise malattie, successi, vecchi amanti, coraggio e bellezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Uno dei dettagli pittorici più enigmatici e straordinari della storia dell'arte. Lo specchio che potete vedere su… - BTSItalia_twt2 : ??| 'Like Crazy' di #JIMIN (@BTS_twt) debutta alla posizione #93 della classifica singoli della FIMI????! È il 2° soli… - JamesLucasIT : Ecco che cosa accade quando porti il tuo violoncello in una foresta e suoni Bach. Il 31 marzo 1685 nasceva uno dei… - sabrinaEx5S : RT @MarceVann: Quindi la storia sembra essere questa: quelli che incasellavano forzatamente le persone in sole due categorie (loro e i #nov… - TgrRaiTrentino : Dal mare alle #Dolomiti alla ricerca della felicità. La storia di Benedetta Lucarelli, aspirante guida alpina, arri… -