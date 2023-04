La stella di Impact Gisele Shaw accusa Rick Steiner “Mi ha urlato insulti transfobici in pubblico”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 1 aprile 2023) La star diWrestlingha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che venerdìle hacontro un linguaggio dispregiativo sul suo essere transgender. Laha scritto sul suo account Twitter che si trovava alla WrestleCon per un evento di firma autografi e che, mentre parlava al suo tavolo, qualcuno le hacontro dicendo che era un uomo, “un pezzo di spazzatura”, “sporcizia” e altro ancora. La Quintessential Diva ha raccontato di aver tenuto la testa bassa e di essere andata al suo tavolo per non dare retta ai commenti e di aver poi deciso di andare a vedere chi fosse a dirlo, rendendosi conto che si trattava del padre del campione di NXT Bron Breakker e che la leggenda del ring ha continuato a ...