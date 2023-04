La scuola è il futuro non un baby parking. Lettera (Di sabato 1 aprile 2023) Inviato da Mario Bocola - Ha perfettamente ragione lo psichiatra Paolo Crepet quando afferma che “la scuola è fallita perché il 99% degli alunni viene promosso e che i genitori la considerano un diplomificio dove parcheggiare i figli”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 aprile 2023) Inviato da Mario Bocola - Ha perfettamente ragione lo psichiatra Paolo Crepet quando afferma che “laè fallita perché il 99% degli alunni viene promosso e che i genitori la considerano un diplomificio dove parcheggiare i figli”. L'articolo .

