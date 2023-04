La Russia verso il cambio dell’ambasciatore in Italia: Paramonov pronto a sostituire Razov (Di sabato 1 aprile 2023) cambio della guardia in vista all’ambasciata russa a Roma. Secondo Repubblica, l’attuale ambasciatore Sergey Razov, settant’anni, in Italia dal 2013, sta per lasciare la guida della sede diplomatica ad Alexei Vladimirovic Paramonov, attuale direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri di Mosca. Al momento la notizia non viene confermata da fonti ufficiali. Interpellata dall’Ansa, l’ambasciata russa si limita a ricordare che “le nomine degli ambasciatori vengono ufficializzate da un Decreto presidenziale” e che “a oggi nessun Decreto è stato pubblicato sul sito del Cremlino”. Secondo l’AdnKronos, l’avvicendamento potrebbe avvenire già il mese prossimo. Paramonov, classe 1962, già console russo a Milano, parla un ottimo Italiano e a differenza di Razov ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023)della guardia in vista all’ambasciata russa a Roma. Secondo Repubblica, l’attuale ambasciatore Sergey, settant’anni, indal 2013, sta per lasciare la guida della sede diplomatica ad Alexei Vladimirovic, attuale direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri di Mosca. Al momento la notizia non viene confermata da fonti ufficiali. Interpellata dall’Ansa, l’ambasciata russa si limita a ricordare che “le nomine degli ambasciatori vengono ufficializzate da un Decreto presidenziale” e che “a oggi nessun Decreto è stato pubblicato sul sito del Cremlino”. Secondo l’AdnKronos, l’avvicendamento potrebbe avvenire già il mese prossimo., classe 1962, già console russo a Milano, parla un ottimono e a differenza di...

