La Russia presiede il Consiglio di Sicurezza dell' Onu | l' ira dell' Ucraina | ' Una vergogna'

La polemica: "Uno schiaffo in faccia", "un colpo alle relazioni internazionali". L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza ONU.

Russia presiede Consiglio Onu. Zelensky: "E' un fallimento" Adnkronos

La Russia presiederà per il prossimo mese il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ultima volta fu a febbraio 2022, quando la stessa Russia ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di domenica 2 aprile 2023 del 403esimo giorno di guerra in Ucraina ...