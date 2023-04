“La Russia dica addio al sogno dell’impero”, ci dice lo storico Federigo Argentieri (Di sabato 1 aprile 2023) La Russia forse ha già perso alla “resa dei conti più che millenaria” con l’Ucraina e deve rassegnarsi ad accantonare il “sogno imperiale”, anche se gli effetti di questo fallimento restano un’incognita. È la convinzione di Federigo Argentieri, docente di Scienze Politiche alla John Cabot University e direttore del Guarini Institute for Public Affairs. Studioso da venticinque anni della realtà ucraina, ha contribuito alla pubblicazione in italiano del celebre studio di Robert Conquest sull’Holodomor, la carestia del ’32-33 con cui Stalin cercò di sterminare la popolazione per fame. È preoccupato, Argentieri, della narrazione filorussa che ancora fa breccia in Italia in ambienti disparati, non solamente politici. A cosa si riferisce? L’influenza russa è presente in modo trasversale non solo nei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 aprile 2023) Laforse ha già perso alla “resa dei conti più che millenaria” con l’Ucraina e deve rassegnarsi ad accantonare il “imperiale”, anche se gli effetti di questo fallimento restano un’incognita. È la convinzione di, docente di Scienze Politiche alla John Cabot University e direttore del Guarini Institute for Public Affairs. Studioso da venticinque anni della realtà ucraina, ha contribuito alla pubblicazione in italiano del celebre studio di Robert Conquest sull’Holodomor, la carestia del ’32-33 con cui Stalin cercò di sterminare la popolazione per fame. È preoccupato,, della narrazione filorussa che ancora fa breccia in Italia in ambienti disparati, non solamente politici. A cosa si riferisce? L’influenza russa è presente in modo trasversale non solo nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessio2345678 : RT @luisainvernizz4: @ultimenotizie Tajani, dica cosa ne pensa di Assange ? Per lui non ha mai sprecato neanche una parola. Adesso perc… - Armega1967 : Buongiorno a tutti. Volevo dirvi che ci ho pensato e alla fine non è che il @fattoquotidiano dica cose sbagliate. F… - Remingthon_ : RT @luisainvernizz4: @ultimenotizie Tajani, dica cosa ne pensa di Assange ? Per lui non ha mai sprecato neanche una parola. Adesso perc… - Davjd_S : RT @luisainvernizz4: @ultimenotizie Tajani, dica cosa ne pensa di Assange ? Per lui non ha mai sprecato neanche una parola. Adesso perc… - mioblogeconomia : RT @luisainvernizz4: @ultimenotizie Tajani, dica cosa ne pensa di Assange ? Per lui non ha mai sprecato neanche una parola. Adesso perc… -