La Russia cambia ambasciatore: via Razov, arriva Alexei Paramonov (che minacciò l'Italia) (Di sabato 1 aprile 2023) Razov, quello che scambiava messaggi al miele con il putiniano Salvini. Quello che ha guidato l'ambasciata russa a Roma che spesso e volentieri si è lasciare andare a considerazioni volgari. Cambio ... Leggi su globalist (Di sabato 1 aprile 2023), quello che sva messaggi al miele con il putiniano Salvini. Quello che ha guidato l'ambasciata russa a Roma che spesso e volentieri si è lasciare andare a considerazioni volgari. Cambio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kaganovich_77 : E già mi immagino Euronews (che già il nome dovete andarvene a fare in culo) che scopre il diritto di veto della Ci… - LuigiMargoni : @AlfaroliMarco @sciltian @SMaurizi occidentali non hanno bisogno di dimostrare di essere migliori di Russia/Cina da… - NewsletterLeggo : Cosa cambia con la Russia alla guida del Consiglio di sicurezza Onu Mosca prenderà il timone dell… - AlessiawonderC : RT @MamolkcsMamol: Putin cambia l'ambasciatore in ItaliaAl posto di Razov arriva un moderato - RA_LoriDue : RT @Justinghiandone: Il silenzio delle istituzioni e dei media europei sui metodi utilizzati dall' aguzzino #Macron per placare le piazze i… -