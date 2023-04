La Russia alla guida del Consiglio di sicurezza Onu. La rabbia di Kiev: “Il peggiore pesce d’aprile” (Di sabato 1 aprile 2023) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, l’ha definito “il peggiore pesce d’aprile”. Proprio oggi, infatti, la Russia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Si tratta di un automatismo insito alle regole del Palazzo di Vetro e gli altri membri, permanenti e a rotazione, non possono nulla. “Non c’è alcun modo pratico a livello legale per evitarlo”, ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, non senza nascondere preoccupazione per il modo in cui la Russia potrebbe giovarsi della circostanza. Molti analisti, però, compreso l’ambasciatore italiano all’Onu, Maurizio Massari, hanno ridimensionato le conseguenze pratiche dell’assunzione del ruolo. La rabbia di Kiev: “Uno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, l’ha definito “il”. Proprio oggi, infatti, laha assunto la presidenza di turno deldidell’Onu. Si tratta di un automatismo insito alle regole del Palazzo di Vetro e gli altri membri, permanenti e a rotazione, non possono nulla. “Non c’è alcun modo pratico a livello legale per evitarlo”, ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, non senza nascondere preoccupazione per il modo in cui lapotrebbe giovarsi della circostanza. Molti analisti, però, compreso l’ambasciatore italiano all’Onu, Maurizio Massari, hanno ridimensionato le conseguenze pratiche dell’assunzione del ruolo. Ladi: “Uno ...

