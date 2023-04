(Di sabato 1 aprile 2023) "Non è questo il momento di fare dibattiti storici. Ilnel. la, la lotta contro gli invasori, la liberazione dell'Italia è un patrimonio di. Il resto lo lasciamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Da Rampelli a Tajani, da La Russa a Salvini. La giornata di ordinaria follia della destra [di Stefano Baldolini] - repubblica : La giornata di ordinaria follia della destra: le dichiarazioni, da Rampelli a Tajani, da La Russa a Salvini - repubblica : Da Rampelli a Tajani, da La Russa a Salvini. La giornata di ordinaria follia della destra - Robbinnudd : RT @eziomauro: Da Rampelli a Tajani, da La Russa a Salvini. La giornata di ordinaria follia della destra - la Repubblica - Antonio1457 : RT @repubblica: Da Rampelli a Tajani, da La Russa a Salvini. La giornata di ordinaria follia della destra [di Stefano Baldolini] https://t.… -

...vice premier e ministro degli Esteri Antonio, a margine di una manifestazione elettorale ad Ancona, ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle frasi del presidente del Senato La...Oltre alle parole di Ignazio Lasulla strage delle Fosse Ardeatine, nota Schlein, ci sono anche quelle disulle donne come forni che sfornano patate, quelle di un altro ministro su ...Tema del dibattito è dato dalle discusse dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La... Vedi Anche Tunisia, il ministro degli Esteri: "No a Mare Nostrum Europea". E difende Saied ...

La Russa: Tajani, fascismo morto nel 1945, Resistenza è di tutti Tiscali Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ..."Non è questo il momento di fare dibattiti storici. Il fascismo è morto nel 1945. la Resistenza, la lotta contro gli invasori, la liberazione dell'Italia è un patrimonio di tutti. Il resto lo lasciamo ...