La Russa si scusa con chi si è offeso per le parole su Via Rasella

AGI - "Spiace sinceramente che nell'ambito di una lunga intervista rilasciata a Libero, a seguito delle mie poche parole in risposta a una precisa domanda sulle pretestuose critiche indirizzate a Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per l'Eccidio delle Fosse Ardeatine - a cui ho piu' volte partecipato con profondo sdegno e commozione - sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere". Lo scrive in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede, voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso", aggiunge. "Non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero ...

