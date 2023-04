La Russa infanga i partigiani di Via Rasella (Di sabato 1 aprile 2023) Probabilmente qualcuno se lo sarebbe aspettato quando, all’indomani delle elezioni politiche, si è capito che la prossima presidente del Consiglio sarebbe stata Giorgia Meloni. Eppure quel che sta accadendo nell’ultimo periodo non è affatto banale. Prima la stessa premier secondo cui le 335 vittime delle Fosse Ardeatine sono morte per mano dei nazifascisti perché italiane (quando la loro “colpa” era essere in alcuni casi ebrei in altri antifascisti); poi Ignazio La Russa che ha di fatto infangato i partigiani dell’eccidio di Via Rasella. E la cosa non può passare in secondo piano considerando che parliamo della seconda carica dello Stato. In via Rasella i partigiani uccisero dei musicisti pensionati. Per una tale balla il presidente del Senato La Russa dovrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Probabilmente qualcuno se lo sarebbe aspettato quando, all’indomani delle elezioni politiche, si è capito che la prossima presidente del Consiglio sarebbe stata Giorgia Meloni. Eppure quel che sta accadendo nell’ultimo periodo non è affatto banale. Prima la stessa premier secondo cui le 335 vittime delle Fosse Ardeatine sono morte per mano dei nazifascisti perché italiane (quando la loro “colpa” era essere in alcuni casi ebrei in altri antifascisti); poi Ignazio Lache ha di fattoto idell’eccidio di Via. E la cosa non può passare in secondo piano considerando che parliamo della seconda carica dello Stato. In viauccisero dei musicisti pensionati. Per una tale balla il presidente del Senato Ladovrebbe ...

Resistenza: Roggiani, 'La Russa infanga storia del nostro Paese' Roma, 31 mar. "Ignazio La Russa infanga la storia del nostro Paese e calunnia la Resistenza. Non è accettabile che la seconda carica dello Stato sia ricoperta da un revisionista. Questo è l'ennesimo tentativo della destra di ..."