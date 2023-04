La Russa fu uno degli artefici di Fiuggi, è il momento di lasciarci alle spalle i fantasmi del passato (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha definito l’attentato di via Rasella una delle pagine meno gloriose della Resistenza. Una pioggia di critiche è emersa subito dopo. Come se La Russa avesse esaltato il nazismo. Io stesso sono intervenuto ma i giornali hanno pensato bene di tagliare la mia dichiarazione su quanto organizzato all’epoca dai gappisti. Ho detto ciò che Marco Pannella ma soprattutto Norberto Bobbio avevano espresso e cioè che quella non fu un’azione di guerra. Ma un atto terroristico legittimato, come succede spesso, dagli storici. E ovviamente ho ribadito lo schifo per le Fosse Ardeatine, il fatto che siano stati uccisi antifascisti ed ebrei. Ho detto che Kappler fu fatto fuggire incredibilmente ( in una valigia disse la moglie..) e poi accolto come uomo libero dalla Germania, paese che dopo la guerra fece sparire ben venti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente del Senato Ignazio Laha definito l’attentato di via Rasella una delle pagine meno gloriose della Resistenza. Una pioggia di critiche è emersa subito dopo. Come se Laavesse esaltato il nazismo. Io stesso sono intervenuto ma i giornali hanno pensato bene di tagliare la mia dichiarazione su quanto organizzato all’epoca dai gappisti. Ho detto ciò che Marco Pannella ma soprattutto Norberto Bobbio avevano espresso e cioè che quella non fu un’azione di guerra. Ma un atto terroristico legittimato, come succede spesso, dagli storici. E ovviamente ho ribadito lo schifo per le Fosse Ardeatine, il fatto che siano stati uccisi antifascisti ed ebrei. Ho detto che Kappler fu fatto fuggire incredibilmente ( in una valigia disse la moglie..) e poi accolto come uomo libero dalla Germania, paese che dopo la guerra fece sparire ben venti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Oggi è in corso uno scontro titanico per la palma della presa di posizione più cretina tra Ignazio La Russa e Rampe… - HSkelsen : Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato in Russia, è l'autore di questo articolo, ottimo, su come l'ec… - DavideR46325615 : Via Rasella: La banda musicale di semi-pensionati di cui parla Ignazio La Russa suonava uno strumento che sempre dà… - giulianocoppin2 : Ho letto e sentito, anche in RAI del mostruoso discorso di La Russa e mi è venuto un tristissimo pensiero: ci lamen… - V94Valerio : RT @FPanunzi: Leggo le incredibili dichiarazioni di La Russa e mi chiedo ancora una volta: ma in FdI uno nella media ce l'hanno? -