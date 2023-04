La Russa “Basta, non parlerò più di fatti storici” (Di sabato 1 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Basta, mi sono stancato. D’ora in poi non parlerò più di fatti storici, solo di attualità, e mi aspetto che mi si giudichi su quello che faccio e dico su temi di attualità, non sul passato del quale, semmai, parlerò con gli storici e non con i giornalisti. Quindi non fatemi più domande su queste cose perchè non rispondo”. Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non si aspettava la bufera dopo la sua intervista al podcast di Libero Quotidiano con il condirettore Pietro Senaldi, durante la quale aveva parlato un pò di tutto, anche “aprendo in qualche modo alle adozioni gay, e non è scontato da un esponente della destra come me. Ho detto che io preferisco le adozioni di coppie eterosessuali ma ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “, mi sono stancato. D’ora in poi nonpiù di, solo di attualità, e mi aspetto che mi si giudichi su quello che faccio e dico su temi di attualità, non sul passato del quale, semmai,con glie non con i giornalisti. Quindi non fatemi più domande su queste cose perchè non rispondo”. Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato, Ignazio La, che non si aspettava la bufera dopo la sua intervista al podcast di Libero Quotidiano con il condirettore Pietro Senaldi, durante la quale aveva parlato un pò di tutto, anche “aprendo in qualche modo alle adozioni gay, e non è scontato da un esponente della destra come me. Ho detto che io preferisco le adozioni di coppie eterosessuali ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il post di Elvira Vikhareva, l'oppositrice russa avvelenata: 'Non starò zitta e non me ne vado. Ora basta con l'ind… - IlModeratoreWeb : La Russa “Basta, non parlerò più di fatti storici” - - nestquotidiano : La Russa “Basta, non parlerò più di fatti storici” - scioltokane : RT @leonessa30: @repubblica Basta studiare un po’ la Storia per sapere che La Russa ha perfettamente ragione!! Finitela di rompere i coglio… - TombeurDeLivres : Fate un regalo a La Russa, leggetelo tutti. 'Certe cose si devono fare e basta' -