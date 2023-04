La Russa “Basta | non parlerò più di fatti storici”

(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “, mi sono stancato. D'ora in poi nonpiù di, solo di attualità, e mi aspetto che mi si giudichi su quello che faccio e dico su temi di attualità, non sul passato del quale, semmai,con glie non con i giornalisti. Quindi non fatemi più domande su queste cose perchè non rispondo”. Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato, Ignazio La, che non si aspettava la bufera dopo la sua intervista al podcast di Libero Quotidiano con il condirettore Pietro Senaldi, durante la quale aveva parlato un pò di tutto, anche “aprendo in qualche modo alle adozioni gay, e non è scontato da un esponente della destra come me. Ho detto che io preferisco le adozioni di coppie eterosessuali ma ...

Per il deputato forzista Giorgio Mulè le parole su via Raselle pronunciate oggi dal presidente del Senato Ignazio La Russa 'riguardano lui e basta': 'Certo che deve stare attentissimo, io in aula ho più riguardo per i diritti dell'opposizione, ma non c'è una stategia di distrazione di massa'.

ROMA (ITALPRESS) – “Basta, mi sono stancato. D’ora in poi non parlerò più ... Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non si aspettava la ..."Torna alla ribalta con evidenza la situazione vergognosa di totale insicurezza sui mezzi pubblici milanesi, non soltanto per i passeggeri ma anche per ...