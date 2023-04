La rompighiaccio Laura Bassi torna a casa con un “tesoro” scientifico: quando l’eccellenza italiana s’impone nella ricerca (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – Ancora una volta uno storico successo scientifico hai i colori del tricolore, nella giornata di ieri è ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta dell’Italia la nave rompighiaccio Laura Bassi, la quale ha toccato il punto più a sud mai esplorato e rilevato un vero e proprio tesoro quale pregiati campioni scientifici importantissimi per gli studi sul clima. L’imbarcazione di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geografia Sperimentale (OGS) ha portato la ricerca italiana nel punto più a sud dell’Antartide raggiungibile via mare e ultimato le ricerche previste dalle campagne nel Mare di Ross. Il progetta della “Laura Bassi” Quest’anno, oltre ai campioni provenienti dalle attività ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr – Ancora una volta uno storico successohai i colori del tricolore,giornata di ieri è ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta dell’Italia la nave, la quale ha toccato il punto più a sud mai esplorato e rilevato un vero e proprioquale pregiati campioni scientifici importantissimi per gli studi sul clima. L’imbarcazione di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geografia Sperimentale (OGS) ha portato lanel punto più a sud dell’Antartide raggiungibile via mare e ultimato le ricerche previste dalle campagne nel Mare di Ross. Il progetta della “” Quest’anno, oltre ai campioni provenienti dalle attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Risultato storico per la rompighiaccio Laura Bassi - TerrinoniL : La rompighiaccio Laura Bassi torna in Italia con un tesoro raccolto in Antartide - Agenzia_Italia : La rompighiaccio Laura Bassi torna in Italia con un tesoro raccolto in Antartide - Piergiulio58 : Su una nave rompighiaccio in Antartide. Il giornalista Stefano Valentino ci porta a bordo della nave Laura Bassi. -… - Sherpa07337944 : Il giornalista Stefano Valentino ci porta a bordo della nave Laura Bassi. #ricerca #Antartide #StefanoValentino… -

Dalla Nuova Zelanda ripartita la nave rompighiaccio 'Laura Bassi' dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale È ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici la nave Laura Bassi , rompighiaccio di proprietà dell 'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale " OGS che quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a ... Antartide, la nave Laura Bassi riporta in Italia campioni scientifici ROMA " E' appena ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici, la Laura Bassi, nave rompighiaccio di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale " OGS. Quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a ... Antartide: la nave Laura Bassi riporta in Italia un prezioso carico di campioni scientifici appena ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici, la Laura Bassi, nave rompighiaccio di proprietà dell' Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale " OGS. Quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a ... È ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici la naveBassi ,di proprietà dell 'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale " OGS che quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a ...ROMA " E' appena ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici, laBassi, navedi proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale " OGS. Quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a ...appena ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Mediterraneo con un pregiato carico di campioni scientifici, laBassi, navedi proprietà dell' Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale " OGS. Quest'anno si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a ... La rompighiaccio Laura Bassi Dall'Antartide a Ravenna con preziosi ... il Resto del Carlino La rompighiaccio Laura Bassi Dall’Antartide a Ravenna con preziosi campioni scientifici La nave è ripartita dalla Nuova Zelanda e tra una ventina di giorni dovrebbe arrivare a Marina. Il ricercatore Coren: "Da qui spediremo i materiali prelevati durante la missione in tre diversi laborat ... La Laura Bassi riporta in Italia un carico di campioni scientifici La nave rompighiaccio dell'ENEA si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a sud dell’Antartide, raggiungibile via mare > È appena ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Me ... La nave è ripartita dalla Nuova Zelanda e tra una ventina di giorni dovrebbe arrivare a Marina. Il ricercatore Coren: "Da qui spediremo i materiali prelevati durante la missione in tre diversi laborat ...La nave rompighiaccio dell'ENEA si è distinta per aver portato la ricerca italiana nel punto più a sud dell’Antartide, raggiungibile via mare > È appena ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta del Me ...