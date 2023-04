Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoCefalu : RT @Gazzetta_it: La rinascita di Kvitova: batte Ribakyna, conquista Miami e torna in top 10 a 33 anni #miamiopen - Gazzetta_it : La rinascita di Kvitova: batte Ribakyna, conquista Miami e torna in top 10 a 33 anni #miamiopen -

Perè il 30º titolo in carriera (solo Venus Williams, 49, ne ha di più fra le giocatrici in attività), il più prestigioso da quando si coronò regina di Madrid nel 2018. Un ritorno in grande ...Perè il 30º titolo in carriera (solo Venus Williams, 49, ne ha di più fra le giocatrici in attività), il più prestigioso da quando si coronò regina di Madrid nel 2018. Un ritorno in grande ...

La rinascita di Kvitova: batte Ribakyna, conquista Miami e torna in top 10 a 33 anni La Gazzetta dello Sport

In finale contro Rybakina Petra si gioca anche la possibilità di tornare in top 10 e dice: “Rispetto a quando ero più giovane, sono più felice quando vinco” Mi rendo conto che l’anno scorso Wimbledon ...