«La realtà non è una pelle priva di rughe o pori» (Di sabato 1 aprile 2023) Sabrina Conti, in arte @brin up, è una make-up artist certificata e imprenditrice, lavora sui social network dal 2020 e ha un brand tutto suo di prodotti di bellezza. Una donna senza filtri, circondata dalla sua numerosa famiglia che incuriosisce il pubblico di Instagram. LEGGI ANCHE > Come è esploso il talento di @brin up sui social network Intervista a Sabrina Conti, che ci guida nel mondo dei creators del beauty Alle spalle la televisione e un passato (vittorioso) nei più importanti concorsi di bellezza italiani. Nel futuro una linea di make-up professionale e contenuti digitali a tema. «Amo il make-up e l'idea di avere una cosa mia c'è sempre stata» confessa. E ciò l'ha spinta a tentare, coraggiosa, anche la carriera imprenditoriale aprendo un e-commerce tutto suo. Chi non è del settore spesso non si rende conto della fatica che c'è dietro un negozio online. Non si tratta, ...

