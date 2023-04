La proposta di legge surreale di Fdi: “Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere” (Di sabato 1 aprile 2023) Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge (in otto articoli) che ha l’obiettivo dichiarato di difendere la lingua italiana dal “dilagare” delle parole straniere, in “un’ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria“. Con tanto di obblighi, divieti e sanzioni per chi dovesse violarli, con Multe dai 5mila ai 100mila euro. Immediato il coro di critiche dalle opposizioni. Per il Pd si tratta di una proposta “che rasenta il ridicolo“. Il M5s ha ironizzato: “Multeranno anche il ministero per il Made in Italy?”, istituito proprio dal governo in questa legislatura. Una battuta, quest’ultima, che trae spunto dalle righe di presentazione del testo di legge. È qui che si evidenzia l’uso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera unadi(in otto articoli) che ha l’obiettivo dichiarato di difendere la lingua italiana dal “dilagare” delle, in “un’ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria“. Con tanto di obblighi, divieti e sanzioni per chi dovesse violarli, condai 5mila ai. Immediato il coro di critiche dalle opposizioni. Per il Pd si tratta di una“che rasenta il ridicolo“. Il M5s ha ironizzato: “ranno anche il ministero per il Made in Italy?”, istituito proprio dal governo in questa legislatura. Una battuta, quest’ultima, che trae spunto dalle righe di presentazione del testo di. È qui che si evidenzia l’uso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al min… - FratellidItalia : ?? Con la proposta di legge di #FratellidItalia arriva la stretta contro chi occupa abusivamente la proprietà altrui… - LegaSalvini : Stop canone Rai, la Lega presenta la sua proposta di legge in Senato. - Gigi281100 : Menti eccelze @GiorgiaMeloni L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole str… - Scorpioncino98 : RT @LaPrimaManina: La proposta di legge dell’onorevole Rampelli prevede una sanzione fino ai 100 mila euro per l’uso di parole straniere ne… -