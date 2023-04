La Primavera ci ha preso gusto: terza vittoria consecutiva, 2-3 a Firenze (Di sabato 1 aprile 2023) L’Atalanta Primavera si è sbloccata e si vede. Dopo aver battuto Inter e Cesena, in trasferta contro la Fiorentina arriva il terzo sigillo consecutivo, una striscia che segue le sette gare filate senza nemmeno una volta ottenere i tre punti. L’aria è cambiata, la fiducia pure. E ora dice bene ai nerazzurri. Decisivo è Vanja Vlahovic, che trova i suoi primi due gol bergamaschi in una partita difficilissima contro una squadra di vertice, che lo scorso 8 febbraio aveva vinto il quarto di finale di Coppa Italia. Il serbo apre le marcature a fine primo tempo, raddoppiando la rete del vantaggio siglata da Colombo dopo quattro minuti con una gran botta dalla distanza. La prima frazione per i nerazzurri non è del tutto positiva, visto che la Fiorentina ha molteplici occasioni e soprattutto deve lasciare il campo per infortunio capitan De Nipoti. Al suo posto però entra proprio ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) L’Atalantasi è sbloccata e si vede. Dopo aver battuto Inter e Cesena, in trasferta contro la Fiorentina arriva il terzo sigillo consecutivo, una striscia che segue le sette gare filate senza nemmeno una volta ottenere i tre punti. L’aria è cambiata, la fiducia pure. E ora dice bene ai nerazzurri. Decisivo è Vanja Vlahovic, che trova i suoi primi due gol bergamaschi in una partita difficilissima contro una squadra di vertice, che lo scorso 8 febbraio aveva vinto il quarto di finale di Coppa Italia. Il serbo apre le marcature a fine primo tempo, raddoppiando la rete del vantaggio siglata da Colombo dopo quattro minuti con una gran botta dalla distanza. La prima frazione per i nerazzurri non è del tutto positiva, visto che la Fiorentina ha molteplici occasioni e soprattutto deve lasciare il campo per infortunio capitan De Nipoti. Al suo posto però entra proprio ...

