La motorata dei tifosi dell’Atalanta verso Cremona – VIDEO

(Di sabato 1 aprile 2023) Ladeidirettilo stadio Zini in vista della sfida contro la Cremonese oggi pomeriggio È arrivato il giorno di Cremonese-Atalanta e allo stadio Zini si attendono ben 2500nerazzurri: pronti a trascinare Toloi e compagnila vittoria. Se da una parte la squadra pensa al campo, dall’altra il popolo nerazzurro non vuole essere da meno: con tanto didella Curva Nord, e l’effetto creato in città è stato eccezionale. L’antipasto di quello che accadrà nel settore ospiti. LINKhttps://www.instagram.com/reel/CqfLLvdNpWq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= L'articolo proviene da Calcio News 24.