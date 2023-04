"La morte l’ho vista venire...": Papa Francesco lascia l'ospedale (Di sabato 1 aprile 2023) Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli: il Santo padre si è trattenuto con i giornalisti prima di lasciare l'ospedale e dirigersi a Santa Maria Maggiore per pregare per i malati Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023)dimesso dal policlinico Gemelli: il Santo padre si è trattenuto con i giornalisti prima dire l'ospedale e dirigersi a Santa Maria Maggiore per pregare per i malati

