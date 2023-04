La ministra di Macron su Playboy: le foto (hard) terremotano l'Eliseo | Guarda (Di sabato 1 aprile 2023) Mentre il popolo scende in massa nelle strade chiedendo un aumento del salario minimo e protestando contro la riforma delle pensioni, Marlène Schiappa, segretaria di Stato francese con delega all'Economia sociale e solidale, posa in copertina su Playboy. Nel prossimo numero della celebre rivista erotica, in edicola l'8 aprile, la giovane ministra di Emmanuel Macron sarà la guest -star, con una serie di foto in pose sexy e provocanti (in una di queste è avvolta in una bandiera francese) e un'intervista a tutto campo sul femminismo e la libertà delle donne. L'informazione è stata rivelata ieri dal Parisien, suscitando reazioni sbigottite anche all'interno del governo. «Poco importa com'è vestita, è assurdo. Non è possibile!», ha commentato un consigliere ministeriale. Mai nessuna donna politica, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Mentre il popolo scende in massa nelle strade chiedendo un aumento del salario minimo e protestando contro la riforma delle pensioni, Marlène Schiappa, segretaria di Stato francese con delega all'Economia sociale e solidale, posa in copertina su. Nel prossimo numero della celebre rivista erotica, in edicola l'8 aprile, la giovanedi Emmanuelsarà la guest -star, con una serie diin pose sexy e provocanti (in una di queste è avvolta in una bandiera francese) e un'intervista a tutto campo sul femminismo e la libertà delle donne. L'informazione è stata rivelata ieri dal Parisien, suscitando reazioni sbigottite anche all'interno del governo. «Poco importa com'è vestita, è assurdo. Non è possibile!», ha commentato un consigliere ministeriale. Mai nessuna donna politica, in ...

