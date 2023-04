"La mia prima volta? Ecco con chi": il vip che sconvolge Nunzia De Girolamo (Di sabato 1 aprile 2023) Dichiaratamente omosessuale, Antonino ha però ammesso di aver avuto il suo primo rapporto con una ragazza. Il giovane, ospite di Ciao Maschio, ha affermato: "La mia prima volta è stata con una donna. Poi ho cambiato menù, però la prima volta è stata con una ragazza". Una rivelazione che ha spiazzato Nunzia De Girolamo. Alla conduttrice di Rai 1 il cantante non ha nascosto di aver vissuto la sua sessualità nell'incertezza e per questo non disse nulla ai suoi genitori, ma ha voluto comunque "provare" a intraprendere una relazione con una donna. "Non ho detto niente perché era un periodo in cui non volevo confonderli, perché è delicato parlarne a casa. Volevo provare per capire… Io ho sempre saputo ciò che mi piaceva, però c'era del sentimento". Il coming out è arrivato solo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Dichiaratamente omosessuale, Antonino ha però ammesso di aver avuto il suo primo rapporto con una ragazza. Il giovane, ospite di Ciao Maschio, ha affermato: "La miaè stata con una donna. Poi ho cambiato menù, però laè stata con una ragazza". Una rivelazione che ha spiazzatoDe. Alla conduttrice di Rai 1 il cantante non ha nascosto di aver vissuto la sua sessualità nell'incertezza e per questo non disse nulla ai suoi genitori, ma ha voluto comunque "provare" a intraprendere una relazione con una donna. "Non ho detto niente perché era un periodo in cui non volevo confonderli, perché è delicato parlarne a casa. Volevo provare per capire… Io ho sempre saputo ciò che mi piaceva, però c'era del sentimento". Il coming out è arrivato solo nel ...

