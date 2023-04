La mappa delle multiproprietà: così il calcio sta diventando un sistema feudale e l’Uefa non reagisce (Di sabato 1 aprile 2023) A fine anni Novanta l’ENIC Group, attuale proprietario del Tottenham Hotspur, deteneva quote dei seguenti club: Slavia Praga (il 96.7%), Aek Atene (47%), Vicenza (99.9%), Rangers Glasgow (25.1%) e Basilea (50%). Quando i primi due club si qualificarono alla Coppa Uefa 1999/2000, il Tribunale Arbitrale dello Sport emanò una disposizione, recepita immediatamente dalla Uefa, che proibiva a due società appartenenti allo stesso proprietario di partecipare alla medesima competizione europea. Una regola disattesa per la prima volta durante la fase a gironi dell’Europa League 2018/19 quando nello stesso gruppo vennero sorteggiate Red Bull Salisburgo e RB Lipsia. A dispetto della dichiarazione iniziale della Uefa sull’integrità della competizione “compromessa dall’influenza decisiva della Red Bull su entrambi i club”, la documentazione prodotta dalle due società sulle rispettive strutture e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) A fine anni Novanta l’ENIC Group, attuale proprietario del Tottenham Hotspur, deteneva quote dei seguenti club: Slavia Praga (il 96.7%), Aek Atene (47%), Vicenza (99.9%), Rangers Glasgow (25.1%) e Basilea (50%). Quando i primi due club si qualificarono alla Coppa Uefa 1999/2000, il Tribunale Arbitrale dello Sport emanò una disposizione, recepita immediatamente dalla Uefa, che proibiva a due società appartenenti allo stesso proprietario di partecipare alla medesima competizione europea. Una regola disattesa per la prima volta durante la fase a gironi dell’Europa League 2018/19 quando nello stesso gruppo vennero sorteggiate Red Bull Salisburgo e RB Lipsia. A dispetto della dichiarazione iniziale della Uefa sull’integrità della competizione “compromessa dall’influenza decisiva della Red Bull su entrambi i club”, la documentazione prodotta dalle due società sulle rispettive strutture e ...

