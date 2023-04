La lettera della vittima di Portanova: "Attacchi assurdi" (Di sabato 1 aprile 2023) "Soffro per ciò che leggo e sento. Portiamo dimostrare che non sono state guardate, se ne occupa l'avvocato", disse Portanova. Bordoni infatti sta per depositare il ricorso in appello. "Tutto può ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) "Soffro per ciò che leggo e sento. Portiamo dimostrare che non sono state guardate, se ne occupa l'avvocato", disse. Bordoni infatti sta per depositare il ricorso in appello. "Tutto può ...

