La Lega mette le radici nel Sannio | si riparte da San Salvatore Telesino

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi alla presenza del coordinatore provinciale Avv. Luigi Bocchino, in San Salvatore Telesino è partita la campagna adesioni per l'anno 2023. E' stato costituito un coordinamento cittadino della Lega composto da Angelo Pacelli, Michele Cirillo, Enzo Giammattei, e sono state raccolte già una decina di adesioni. La Lega di San Salvatore Telesino sarà al fianco del Ministro alle Infrastrutture, nonché Vice Presidente del Consiglio, e Segretario Federale della Lega Matteo Salvini che, con caparbietà e determinazione, sta affrontando i gravi problemi infrastrutturali e di comunicazione del nostro paese. Siamo certi che anche verso il Sannio sarà diretta l'attenzione di Salvini e confidiamo che sarà lui a porre la ...

