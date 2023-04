La Juventus non convince, ma batte il Verona prima dell’Inter (Di sabato 1 aprile 2023) Partita non certo entusiasmante all’Allianz Stadium, ma come di consueto quando quelle della Juventus sono brutte i bianconeri le vincono. Col Verona decide ancora Kean e l’1-0 arriva a tre giorni dall’Inter in Coppa Italia. NUOVO SUCCESSO – Come contro l’Inter alla Juventus basta un gol per prendersi i tre punti. Verona che ci prova anche, come al quarto d’ora quando è pericolosissimo Fabio Depaoli con un tiro fuori di poco. I bianconeri tentano quasi solo su calcio piazzato, a metà primo tempo Juan Guillermo Cuadrado su punizione da posizione invitante manda alto di poco e al 37’ Danilo da Silva pure lui da fermo colpisce il palo con deviazione determinante di Depaoli. Come all’andata la decide l’ex Moise Kean, al rientro dalla squalifica. Al 55’ discesa centrale della Juventus, Manuel Locatelli lo ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Partita non certo entusiasmante all’Allianz Stadium, ma come di consueto quando quelle dellasono brutte i bianconeri le vincono. Coldecide ancora Kean e l’1-0 arriva a tre giorni dall’Inter in Coppa Italia. NUOVO SUCCESSO – Come contro l’Inter allabasta un gol per prendersi i tre punti.che ci prova anche, come al quarto d’ora quando è pericolosissimo Fabio Depaoli con un tiro fuori di poco. I bianconeri tentano quasi solo su calcio piazzato, a metà primo tempo Juan Guillermo Cuadrado su punizione da posizione invitante manda alto di poco e al 37’ Danilo da Silva pure lui da fermo colpisce il palo con deviazione determinante di Depaoli. Come all’andata la decide l’ex Moise Kean, al rientro dalla squalifica. Al 55’ discesa centrale della, Manuel Locatelli lo ...

