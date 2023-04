La Juve non si ferma più: Kean stende il Verona, Europa ad un passo (Di sabato 1 aprile 2023) La sintesi di Juventus-Hellas Verona e classifica aggiornata del campionato di Serie A, dopo gli anticipi della 28esima giornata. La Juventus riannoda il campionato con la sfida casalinga contro l’Hellas Verona. Per la serata mister Max Allegri prende l’ambiziosa decisione di lasciare in panchina il bomber Dusan Vlahovic e dimostra di avere ragione, perché la rete Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 aprile 2023) La sintesi dintus-Hellase classifica aggiornata del campionato di Serie A, dopo gli anticipi della 28esima giornata. Lantus riannoda il campionato con la sfida casalinga contro l’Hellas. Per la serata mister Max Allegri prende l’ambiziosa decisione di lasciare in panchina il bomber Dusan Vlahovic e dimostra di avere ragione, perché la rete Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : @capuanogio Forse è la Juve che ha bisogno di riallacciare, perchè mai l'UEFA dovrebbe dovrebbe avere questa urgenz… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - LuigiTironel7 : @triglione72 Dopo nazionale pre inter e Lazio io mi aspettavo una juve in calo bruttarella che si appoggiava alla s… - pazzamentejuve : Devo ancora sentirmi dire che Locatelli non può essere un giocatore da Juve? Quante altre prestazioni GIGANTI deve… -