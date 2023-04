La Juve non si ferma più: col Verona ci pensa Kean. La Champions è a 4 punti (Di sabato 1 aprile 2023) Sotto gli occhi di Del Piero, presente in tribuna con la moglie Sonia e il figlio Tobias, la Juve supera il Verona 1 - 0 grazie a una rete di Kean su assist di Locatelli al 55', al termine di una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Sotto gli occhi di Del Piero, presente in tribuna con la moglie Sonia e il figlio Tobias, lasupera il1 - 0 grazie a una rete disu assist di Locatelli al 55', al termine di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - ZZiliani : @capuanogio Forse è la Juve che ha bisogno di riallacciare, perchè mai l'UEFA dovrebbe dovrebbe avere questa urgenz… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - solina_paolo : RT @CN29vfarsopoli: (...)stavolta non sbucherà un Luca Cordero di Montezemolo a consigliare come nel 2006 di “non adire al Tar“. Stavolta a… - LucaMaritano : RT @robypava: Juve a -6 dall'Inter con una penalizzazione di -15... Non malaccio, dai -