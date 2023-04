La fioritura meravigliosa dei Giardini della Mortella, a Forio d'Ischia (Napoli); la mostra "Odessa Steps" a Nuoro; "Felice Casorati. Il concerto della pittura" a Mamiano di Traversetolo (Parma) (Di sabato 1 aprile 2023) Riaprono con le fioriture primaverili e gli itinerari botanici dei Giardini della Mortella. A 40 anni dalla scomparsa del musicista inglese Sir William Walton – artefice con la moglie Susanna del sito – la stagione di omaggi musicali si apre l’1 e 2 aprile con il concerto del violoncellista Leonid Gorokhov: interpreta “Passacaglia per cello solo” che Walton compose nel 1980. I Giardini La Mortella a Forio d’Ischia, Napoli guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 aprile 2023) Riaprono con le fioriture primaverili e gli itinerari botanici dei. A 40 anni dalla scomparsa del musicista inglese Sir William Walton – artefice con la moglie Susanna del sito – la stagione di omaggi musicali si apre l’1 e 2 aprile con ildel violoncellista Leonid Gorokhov: interpreta “Passacaglia per cello solo” che Walton compose nel 1980. ILad’guarda le foto ...

