La famosa coppia di vip spiazza tutti: il tenero annuncio poco fa (Di sabato 1 aprile 2023) Personaggi Tv. La famosa vip ha rivelato sui social che vorrebbe un altro figlio. Nel corso di una Q&A concessa ai suoi followers su Instagram, la donna ha confessato il suo desiderio di allargare la famiglia, riporta il sito dagospia.com. “Quel giorno (quando è nata la sua ultima bambina, ndr) dissi che sarebbe stata la mia ultima bimba. Oggi sì, mi vedo con un altro figlio”, per poi postare l’emoticon del telefono e taggando il marito. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mara Venier, intervengono i carabinieri: è stata costretta a farlo Leggi anche: Aurora Ramazzotti, è successo subito dopo il parto: cosa si è fatta portare a letto Wanda Nara vorrebbe un altro figlio con Mauro Icardi Da poco Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. Il calciatore ex Inter, oggi in Turchia con la maglia del Galatasaray, sembra aver fatto pace ... Leggi su tvzap (Di sabato 1 aprile 2023) Personaggi Tv. Lavip ha rivelato sui social che vorrebbe un altro figlio. Nel corso di una Q&A concessa ai suoi followers su Instagram, la donna ha confessato il suo desiderio di allargare la famiglia, riporta il sito dagospia.com. “Quel giorno (quando è nata la sua ultima bambina, ndr) dissi che sarebbe stata la mia ultima bimba. Oggi sì, mi vedo con un altro figlio”, per poi postare l’emoticon del telefono e taggando il marito. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mara Venier, intervengono i carabinieri: è stata costretta a farlo Leggi anche: Aurora Ramazzotti, è successo subito dopo il parto: cosa si è fatta portare a letto Wanda Nara vorrebbe un altro figlio con Mauro Icardi DaWanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. Il calciatore ex Inter, oggi in Turchia con la maglia del Galatasaray, sembra aver fatto pace ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaRo__91 : Pensando a quella famosa frase “Alla fine del gf ci sarà una coppia che dirà che resteranno solo amici” Io:Perché p… - VecchioliSandr1 : RT @JohnnyP1312: @umb____ Oggi poi ho sentito e visto tweet dove i Tontolisi venivano paragonati ai Ferragnez come coppia famosa.???????? Penso… - JohnnyP1312 : @umb____ Oggi poi ho sentito e visto tweet dove i Tontolisi venivano paragonati ai Ferragnez come coppia famosa.??????… - NoyYfb23 : @laura_ceruti A dir la verità avrebbe dovuto chiamarli entrambi. Perché insieme sono la cosa più famosa al mondo che va sempre in coppia - luragiuseppe : RT @EmpfindsamerS: Migranti, libro su una coppia lesbica, intervista alla famosa femminista la quale dice che 'la natura è fascista', migra… -