La Dispensa Sociale alle aziende agro-alimentari | “È tutto finito | donateci le eccedenze per chi ne ha bisogno”

(Di sabato 1 aprile 2023) Bergamo.Re-Store è un luogo in cui la lotta allo spreco alimentare si affianca al sostegno delle famiglie in difficoltà e all’inserimento lavorativo di chi fatica a trovare un’occupazione. Nelle ultime settimane le richiesta di derratesono fortemente aumentate. Tuttavia, sono sempre meno i quantitativi di cibo che riesce a raccogliere. Da una parte questo dato è positivo, perché significa che si spreca meno e quindi sono disponibili meno. Dall’altra si fa fatica a soddisfare le esigenze. Per questo, attraverso i suoi social, lalancia un appello: “Se sei un’azienda-alimentare e haidi produzione, contattaci e aiutaci a rimettere in circolo alimenti ancora buoni ma non più ...