La cosa mi entusiasma Carlo Ancelotti | schiaffo al Real | terremoto nel calcio mondiale

La voce era girata con grande insistenza. E ora la conferma a quella voce arriva dal diretto interessato, Carlo Ancelotti, il quale conferma di essere nel mirino della nazionale brasiliana. "Il Brasile mi ha cercato per farmi allenare la nazionale? Sì, e la cosa mi è piaciuta e mi ha entusiasmato. Però ho un contratto con il Real Madrid e voglio rispettarlo. È tutto molto semplice, anche se nessuno conosce il futuro", afferma sibillino l'allenatore dei Blancos, il cui contratto è in scadenza nel 2024, dunque al termine della prossima stagione. Ancelotti si sbottona nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Villadolid e, dunque, rende pubblico l'interessamento nei suoi confronti della Federcalcio brasiliana. I verdeoro sono alla ricerca ...

