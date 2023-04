La Bulgaria torna al voto sulla scia di una lunga crisi politica

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 aprile 2023) Lasi prepara are alle urne per le quinte elezioni parlamentari in due anni. Si tratta di un record poco invidiabile per uno tra gli Stati più poveri e corrotti dell’Unione europea. L’instabilità ha avuto inizio con le proteste del 2020/21 che chiedevano le dimissioni del primo ministro Boyko Borissov e del Procuratore Generale ma che hanno finito per travolgere tutto. Le prime due consultazioni sono state vinte dal centrodestra di Borissov e dei populisti di “Ci Sono Persone Così”, incapaci di governare per mancanza di alleati. Le terze hanno portato alla formazione di uno strano esecutivo, guidato dagli europeisti di Continuiamo il Cambiamento con la partecipazione di socialisti e populisti, collassato dopo otto mesi. Il partito GERB di Borissov ha poi vinto le quarte elezioni senza però trovare partner per il governo. I sondaggi ...