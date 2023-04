La benzina torna a spaventare le tasche degli italiani | a quanto arriva

(Di sabato 1 aprile 2023) Dopo un periodo in cui si era registrata una discesa dei prezzi dei carburanti c'è un primo campanello di allarme. In particolare a preoccupare i consumatori è il costo dellaverde, il cui prezzo medio alla pompa continua a salire con il passare dei giorni. Giù invece il costo del gasolio: per un lungo periodo il diesel è costato più della, ora il trend èto quello del passato. In generale, riferisce Adnkronos, sono ancora in calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Guardando nello specifico queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,860 euro/litro (+2 millesimi, compagnie ...

Benzina: torna in rialzo, self a 1858 euro al litro - Attualità Agenzia ANSA

Si chiude un mese di marzo con alcuni rialzi sui prezzi della benzina in Italia. Sulla scia dei rialzi delle quotazioni internazionali di inizio settimana, ci sono stati alcuni aggiustamenti ai nostri ...Ancora assestamenti al rialzo sui prezzi praticati della benzina, diesel in leggerissimo calo. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Quanto al ...