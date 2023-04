La Banca di Italia predica la parità di genere, ma non la pratica. Nel 2022 è tornata ad aumentare il personale, ma il 75% degli assunti sono uomini (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo anni di riduzione degli organici la Banca di Italia è tornata ad assumere, e l’organico è cresciuto da 6.629 a 6.840 dipendenti (+211). I nuovi entrati però sono in maggioranza schiacciante uomini (75%), che hanno aumentato di un punto il gender gap già esistente, facendo passare dal 62 al 63% i dipendenti maschi ad ogni livello. Lo squilibrio è aumentato anche nell’area manageriale, dove l’organico secondo i dati contenuti nel bilancio 2022 presentato dal governatore Ignazio Visco all’assemblea del 31 marzo è cresciuto di 75 uomini e 42 donne. A livelli apicali la situazione è ancora più squilibrata: nel direttorio presieduto da Visco che governa la Banca centrale Italiana ci sono 4 ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo anni di riduzioneorganici ladiad assumere, e l’organico è cresciuto da 6.629 a 6.840 dipendenti (+211). I nuovi entrati peròin maggioranza schiacciante(75%), che hanno aumentato di un punto il gender gap già esistente, facendo passare dal 62 al 63% i dipendenti maschi ad ogni livello. Lo squilibrio è aumentato anche nell’area manageriale, dove l’organico secondo i dati contenuti nel bilanciopresentato dal governatore Ignazio Visco all’assemblea del 31 marzo è cresciuto di 75e 42 donne. A livelli apicali la situazione è ancora più squilibrata: nel direttorio presieduto da Visco che governa lacentralena ci4 ...

