Kvicha Kvaratskhelia: l'oro di Napoli (Di sabato 1 aprile 2023) Bisogna parlarne, e forse è anche doveroso farlo, di un calciatore che sta meravigliando, a tutto tondo, il mondo del calcio, sia in Italia che nel resto del globo. Stiamo alludendo al numero 77 del Napoli: Kvicha Kvaratskhelia. Un talento incredibile, con un estro meraviglioso, una cadenza da giocatore anni 80, ma allo stesso tempo tremendamente moderno. Un calciatore concreto, abile nello stretto, veloce, capace di leggere qualsiasi tipo di situazione che la partita gli metta davanti e con l'innata capacità di decidere, in qualsiasi momento, le sorti di una gara. Non importa se il palcoscenico sia più o meno prestigioso, lui c'è sempre. Kvaratskhelia diventa del Napoli e le critiche non mancano Kvicha Kvaratskhelia diventa del Napoli la scorsa ...

